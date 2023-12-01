🌳 В Крыму высадили 70-миллионное дерево в ходе акции «Сохраним лес» Юбилейное дерево посадили в селе Скалистое Бахчисарайского района в рамках всероссийской акции «Сохраним лес», которая проводится по нацпроекту «Экология».
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