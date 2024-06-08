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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алджамейн Стерлинг: «Евлоев давно знает, что я готов драться не раньше сентябре, Теперь он пытается казаться жестким и крутым»

«Если я предложил бой, то это не значит, что я могу драться прямо сейчас. Речь о поиске соперника. Я сказал, что готов к поединку в сентябре.

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