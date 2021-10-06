В ЕС договорились работать над уменьшением зависимости в обороне и экономике извне

БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости Евросоюза от внешних сил в обороне и экономике, говорится в выводах по итогам неформального саммита ЕС в Словении.
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