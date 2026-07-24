Futures Rebound As Brent Dips Below $100 US equity futures are seeing a modest rebound after posting their biggest drop this month, as Brent crude dropped back under $100 a barrel, and bond yields and rate hike odds - which track the price of oil one to one - halted their ascent.
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