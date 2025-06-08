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США наращивают развертывание ракет средней дальности при Трампе

США наращивают развертывание ракет средней дальности при Трампе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает расширять программу развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира.

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