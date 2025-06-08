США наращивают развертывание ракет средней дальности при Трампе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает расширять программу развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира.
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