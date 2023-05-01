Ральф Шумахер: Окружение Ферстаппена хочет убрать Переса из Red Bull

Ральф Шумахер: Окружение Ферстаппена хочет убрать Переса из Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolБывший пилот Формулы 1, а ныне эксперт и аналитик Ральф Шумахер считает, что Серхио Пересу недолго осталось выступать за Red Bull Racing.