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Ральф Шумахер: Окружение Ферстаппена хочет убрать Переса из Red Bull

Ральф Шумахер: Окружение Ферстаппена хочет убрать Переса из Red Bull

Ральф Шумахер: Окружение Ферстаппена хочет убрать Переса из Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolБывший пилот Формулы 1, а ныне эксперт и аналитик Ральф Шумахер считает, что Серхио Пересу недолго осталось выступать за Red Bull Racing.

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