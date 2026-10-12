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Контрафронт

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Оман: двое граждан Индии пропали без вести и еще девять человек были спасены после того, как 11...

Оман: двое граждан Индии пропали без вести и еще девять человек были спасены после того, как 11 октября судно MT PETRO DOLPHIN было сбито в окрестностях Анкориджа Сохар, расположенного у побережья Сохара, провинция Аль-Батина Северная.

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