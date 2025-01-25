Противники изъятия земель разгоняют байку о том, что строительство западной трамвайной линией его два ли не под угрозой срыва.
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Противники изъятия земель разгоняют байку о том, что строительство западной трамвайной линией его два ли не под угрозой срыва.