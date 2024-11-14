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Калужские новости

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Пользователи СБП ездят с выгодой в общественном транспорте Калужской области

Пользователи СБП ездят с выгодой в общественном транспорте Калужской области

Более 2 месяцев пассажиры общественного транспорта Калуги и области ездят дешевле в транспорте. Получать кешбэк 20% при пополнении баланса транспортных карт через Систему быстрых платежей (СБП) можно еще 1,5 месяца - до 31 декабря 2024 годаБолее 2 месяцев пассажиры общественного транспорта Калуги и области ездят дешевле в транспорте.

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