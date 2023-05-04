Габриэль Дек травмировал колено в концовке 4-го матча с «Партизаном»

Форвард «Реала» Габриэль Дек получил серьезную травму колена в концовке 4-го матча серии плей-офф Евролиги против «Партизана» (85:78, 2-2).
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