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Озорные девчонки художника Омара Догана, создавшего культовые комиксы Street Fighter

Озорные девчонки художника Омара Догана, создавшего культовые комиксы Street Fighter

В наши дни большинство иллюстраторов предпочитают творить, используя цифровую технику. А вот канадский художник Омар Доган (Omar Dogan) — один из немногих, кто остается верным карандашам и маркерам.

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