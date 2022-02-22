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Русский Донбасс — когда «туман войны» рассеивается

Русский Донбасс — когда «туман войны» рассеивается

Огромная страна вчера снова шагнула в неизвестность. Без референдума и тому подобных игр в демократию — по решению одного человека, насчет легитимности которого ввиду всем известных проблем с выборами у многих граждан есть серьезные вопросы.

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