Огромная страна вчера снова шагнула в неизвестность. Без референдума и тому подобных игр в демократию — по решению одного человека, насчет легитимности которого ввиду всем известных проблем с выборами у многих граждан есть серьезные вопросы.
Огромная страна вчера снова шагнула в неизвестность. Без референдума и тому подобных игр в демократию — по решению одного человека, насчет легитимности которого ввиду всем известных проблем с выборами у многих граждан есть серьезные вопросы.
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