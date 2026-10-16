В Апшеронском районе завершено расследование дела 37-летнего уроженца Ростовской области, обвиняемого в краже 19 смартфонов из магазина электроники в Хадыженске на сумму свыше миллиона рублей.
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