В разведке ВС РФ сообщили об уничтожении до 30 пунктов БПЛА ВСУ под Добропольем

ДОНЕЦК, 4 августа./ТАСС/. Российские войска ежесуточно уничтожают до 30 пунктов управления БПЛА ВСУ. Как рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Апостол, в частности речь идет о добропольской агломерации.