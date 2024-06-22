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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На сервере «Процей» в Lost Ark начались «Счастливые часы» с раздачей подарков С...

На сервере «Процей» в Lost Ark начались «Счастливые часы» с раздачей подарков С...

На сервере «Процей» в Lost Ark начались «Счастливые часы» с раздачей подарковСледуя своей традиции, команда разработчиков русскоязычной версии MMORPG Lost Ark запустила еженедельный ивент “Счастливые часы”, который продлится все выходные и предложит подарки.

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