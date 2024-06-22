На сервере «Процей» в Lost Ark начались «Счастливые часы» с раздачей подарков С...

На сервере «Процей» в Lost Ark начались «Счастливые часы» с раздачей подарковСледуя своей традиции, команда разработчиков русскоязычной версии MMORPG Lost Ark запустила еженедельный ивент “Счастливые часы”, который продлится все выходные и предложит подарки.