Вечерняя Москва

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Сергей Лавров: Россия не имеет отношения к бизнесмену Рубену Варданяну

Сергей Лавров: Россия не имеет отношения к бизнесмену Рубену Варданяну

Россия не имеет никакого отношения к бизнесмену Рубену Варданяну, который вышел из гражданства РФ по своей просьбе, и к его решению направиться в Нагорный Карабах, заявил в пятницу, 23 декабря, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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