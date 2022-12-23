Сергей Лавров: Россия не имеет отношения к бизнесмену Рубену Варданяну

Россия не имеет никакого отношения к бизнесмену Рубену Варданяну, который вышел из гражданства РФ по своей просьбе, и к его решению направиться в Нагорный Карабах, заявил в пятницу, 23 декабря, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.