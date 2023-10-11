Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными. «Подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, и активными действиями улучшили положение по переднему краю», — указывается в сводке оборонного ведомства.