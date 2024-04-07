Импортозамещение труда

Привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа должно регулироваться исходя из приоритета занятости собственных работников, принципа ответственного поведения работодателей и решения четко очерченных задач экономического развития страны, считает специалист по международной миграции Виктор КомаровскийСВЕТЛАНА ПОСТОЕНКО Заведующий сектором социально-трудовых отношений и социальной мобильности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН им.