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Импортозамещение труда

Импортозамещение труда

Привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа должно регулироваться исходя из приоритета занятости собственных работников, принципа ответственного поведения работодателей и решения четко очерченных задач экономического развития страны, считает специалист по международной миграции Виктор КомаровскийСВЕТЛАНА ПОСТОЕНКО Заведующий сектором социально-трудовых отношений и социальной мобильности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН им.

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