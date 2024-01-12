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Крымская газета

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Зеленский бредит «изоляцией Крыма», а Британия вводит запрет на "мужа" и "жену": информационный хит-парад

Зеленский бредит «изоляцией Крыма», а Британия вводит запрет на "мужа" и "жену": информационный хит-парад

слово РЕДАКТОРА Несмотря на то, что приход нового года всегда связан с изменениями и надеждами на что-то новое, многие герои нашего первого информационного хит-парада#всё_как_есть2024 года меняться упорно не хотят.

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