Эксперт дал советы по осмотру поддержанного авто перед покупкой

Сегодня совершается огромное число сделок по продаже и покупке авто с рук. Но с ростом объемов рынка машин с пробегом увеличивается и число недобросовестных продавцов, которые хотят скрыть особенности своего автомобиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии