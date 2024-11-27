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Эксперт дал советы по осмотру поддержанного авто перед покупкой

Эксперт дал советы по осмотру поддержанного авто перед покупкой

Сегодня совершается огромное число сделок по продаже и покупке авто с рук. Но с ростом объемов рынка машин с пробегом увеличивается и число недобросовестных продавцов, которые хотят скрыть особенности своего автомобиля.

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