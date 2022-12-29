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Рудковская о шоу «Снегурочка»: «Могу сказать, что затраты только на фигуристов составили 30 миллионов рублей»

Продюсер Яна Рудковская рассказала о том, сколько получили фигуристы за участие в шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

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