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"Мой "намеренный" пост был для того, чтобы спасти человека". Лера Кудрявцева ответила на комментарии хейтеров после объявления о разводе

"Мой "намеренный" пост был для того, чтобы спасти человека". Лера Кудрявцева ответила на комментарии хейтеров после объявления о разводе

Лера Кудрявцева, которая на прошлой неделе объявила о разводе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, который младше неё на 16 лет, ответила на комментарии хейтеров.

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