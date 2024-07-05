Когда и куда переезжает завод «Лалибела Кофе», на который жаловались смоляне?

“Место жительства” она поменяет до конца года На минувшей неделе в социальных сетях появилась информация о том, что завод ООО «Лалибела Кофе», находящийся на Краснинском шоссе в областном центре, переедет.
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