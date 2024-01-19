Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии