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Небензя назвал заявления Запада на СБ ООН по удару Ирана парадом лицемерия

Небензя назвал заявления Запада на СБ ООН по удару Ирана парадом лицемерия

В ходе заседания Совбеза ООН, посвященном атаке Ирана на Израиль, постпред России при организации Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов выступления западных представителей на сегодняшнем заседании Совбеза.

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Комментарии
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Nina Roytvarf
Удар Израиля по консульству тоже акт возмездия  нескольким высопоставленным ублюдкам, так сказать выполнение заочного приговора. Израиль эти вещи делал, и будет делать, независимо от того, что думают в России, США,или Европе.
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