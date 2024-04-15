Небензя назвал заявления Запада на СБ ООН по удару Ирана парадом лицемерия

В ходе заседания Совбеза ООН, посвященном атаке Ирана на Израиль, постпред России при организации Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов выступления западных представителей на сегодняшнем заседании Совбеза.
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