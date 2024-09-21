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Бедард о 2-м сезоне в НХЛ: «Я готов намного лучше, чем год назад. Было волнение, сейчас чувствую себя более расслабленным»

В прошлом сезоне форвард «Чикаго» выиграл приз лучшему новичку, набрав 61 (22+39) очко в 68 играх при полезности «минус 44».

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