Трамп назвал Евросоюз очень трудным торговым партнером для США

Европейский союз (ЕС) является очень трудным торговым партнером для США. Об этом 13 февраля заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Белом доме.
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