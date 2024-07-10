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Правительство Москвы и МФТИ договорились о сотрудничестве по импортозамещению

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Московский физико-технический институт и Городское агентство управления инвестициями на выставке «Иннопром-2024» подписали соглашение о сотрудничестве в области научно-инновационной и исследовательской деятельности.

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