Правительство Москвы и МФТИ договорились о сотрудничестве по импортозамещению

Московский физико-технический институт и Городское агентство управления инвестициями на выставке «Иннопром-2024» подписали соглашение о сотрудничестве в области научно-инновационной и исследовательской деятельности.
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