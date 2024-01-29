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Business Insider: Китаю даже не нужно вторгаться непосредственно на Тайвань, чтобы втянуть США в войну

Business Insider: Китаю даже не нужно вторгаться непосредственно на Тайвань, чтобы втянуть США в войну

Как пишет американское издание Business Insider со ссылкой на ведущих экспертов США, красной линией для военного вмешательства США на Тайване, вероятно, является не вторжение со стороны Китая, а менее масштабные действия, такие как, например, блокада острова.

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