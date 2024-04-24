В Совете Федерации подтвердили планы по укрупнению регионов

Совет Федерации попросит на пленарном заседании Российскую академию наук (РАН) принять участие в разработке концепции пространственного развития, в которой будет задействована тема объединения регионов России.
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