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«Раньше не бежали из ТРЦ. Мы стали жить в ещё большем стрессе» – депутатка Рады об ответных ударах РФ

«Раньше не бежали из ТРЦ. Мы стали жить в ещё большем стрессе» – депутатка Рады об ответных ударах РФ

Украинцы теперь при воздушной тревоге вынуждены бежать из ТРЦ и заправок, однако уже есть понимание, что всё происходящее зеркально и закономерно.

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