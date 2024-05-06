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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владельцем «Уикома» из 3-й лиги Англии стал казахский миллиардер

Казахстанский миллиардер Михаил Ломтадзе стал мажоритарным владельцем «Уикома». Его компания Blue Ocean Partners Ltd купила 90% акций «Уондерерс», которые финишировали на 10-м месте в минувшем сезоне в третьем английском дивизионе.

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