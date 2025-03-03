В ловушке эмократии

Замечали ли вы за собой, что какой-нибудь гневный и полный страсти пост в соцсетях тут же вызывает у вас такую же волну гнева, и вы, не раздумывая и не разбираясь, размещаете собственный, такой же страстный пост, и видите, как один за другим все ваши френды постят свои полные эмоционального накала высказывания? Вы вместе с остальными требуете немедленно наказать, пригвоздить, искоренить, заклей .