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Нефть подорожала на фоне конфликта США и Ирана

Нефть подорожала на фоне конфликта США и Ирана

На фоне конфликта между США и Ираном ноябрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали до 97,28 доллара за баррель, WTI — до 92,46 доллара.

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