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Тайна Мадуро. Почему власть в Венесуэле не поменялась

Тайна Мадуро. Почему власть в Венесуэле не поменялась

© Открытые источникиВчера 840 прочитали Что происходит в Венесуэле? Ничего особенного. По большому счету, там продолжается такая же жизнь, как и до выборов, на которых в очередной раз победил президент Николас Мадуро, представляющий Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV).

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