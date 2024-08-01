Тайна Мадуро. Почему власть в Венесуэле не поменялась

© Открытые источникиВчера 840 прочитали Что происходит в Венесуэле? Ничего особенного. По большому счету, там продолжается такая же жизнь, как и до выборов, на которых в очередной раз победил президент Николас Мадуро, представляющий Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV).