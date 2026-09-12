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За рулем

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Новый Гелендваген научится плавать: разработана новая интересная система

Новый Гелендваген научится плавать: разработана новая интересная система

Mercedes-Benz присматривается к плавающим внедорожникам. Немецкий автопроизводитель направил в ведомство по патентам и товарным знакам ФРГ (DPMA) заявку на систему, которая позволит электрическому G-классу держаться на водной поверхности.

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