Четыре российских региона подверглись атаке украиских беспилотников

Украинские беспилотники массово атаковали ряд российских регионов минувшей ночью. Более 15 дронов ВСУ были уничтожены системой ПВО в Белгородской, Брянской, Воронежской и Калужской областях, сообщили главы регионов в своих Telegram-каналах.
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