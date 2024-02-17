Четыре российских региона подверглись атаке украиских беспилотников

Украинские беспилотники массово атаковали ряд российских регионов минувшей ночью. Более 15 дронов ВСУ были уничтожены системой ПВО в Белгородской, Брянской, Воронежской и Калужской областях, сообщили главы регионов в своих Telegram-каналах.