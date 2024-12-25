Нижегородцам рассказали, где можно покататься на «ватрушке» с детьми

Зима — время волшебства, и одно из самых ярких зимних развлечений для всей семьи и друзей — это катание на ватрушках! Представьте себе: холодный воздух, снежные склоны, и вот вы на ватрушке, мчитесь вниз, ощущая, как с каждым метром усиливается адреналин, а на лице появляется широкая улыбка.