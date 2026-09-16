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Царьград

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На "физру" теперь — только со справкой. О новшестве в школе рассказало Минпросвещения

На "физру" теперь — только со справкой. О новшестве в школе рассказало Минпросвещения

Кого не допустят до уроков физкультуры в этом учебном году. Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по организации уроков физической культуры в 2026/27 учебном году.

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