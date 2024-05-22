Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Пентагоне заявили, что США могут разрешить ВСУ бить своим оружием по РФ

В Пентагоне заявили, что США могут разрешить ВСУ бить своим оружием по РФ

В США ищут способы разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. Об этом рассказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Чарльз Браун.

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