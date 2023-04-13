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В Златоусте фура в темноте врезалась в жилой дом, водитель погиб

В Златоусте фура в темноте врезалась в жилой дом, водитель погиб

В Челябинской области в Златоусте ночью грузовая машина врезалась в жилой дом, водитель фуры погиб. ДТП произошло в четверг в три часа 15 минут на улице Зеленой.

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