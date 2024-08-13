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Во Владивостоке китайский внедорожник продают по цене загородного коттеджа

Во Владивостоке китайский внедорожник продают по цене загородного коттеджа

В продаже на владивостокском авторынке появился китайский внедорожник за 19,5 миллиона рублей. За такие деньги можно приобрести просторную квартиру в центре дальневосточной столице или построить коттедж в пригороде, сообщает PRIMPRESS.

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