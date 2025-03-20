Вершинин рассказал о связи победы СССР во Второй мировой и созданием ООН

Как держава, внесшая наиболее весомый вклад в Великую Победу, Советский Союз сыграл определяющую роль в учреждении и становлении Организации объединенных наций в 1945 году, напомнил в интервью «Известиям» замглавы МИД Сергей Вершинин.
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