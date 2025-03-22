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Закон, порядок, государство

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В Пскове прошла присяга иностранных граждан

В приемном зале Отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову состоялась церемония принесения присяги участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

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