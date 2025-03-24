🔥 Эге-гей, начинаем понедельник Днем коктейлей (как варианты — День пробуждения медведя, День сноса телебашни или День выключения, специально для тех, кто в отпуске/на каникулах).
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🔥 Эге-гей, начинаем понедельник Днем коктейлей (как варианты — День пробуждения медведя, День сноса телебашни или День выключения, специально для тех, кто в отпуске/на каникулах).