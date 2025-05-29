Политика как он...
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Политика как она есть

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Келлог: представители ФРГ, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня

Келлог: представители ФРГ, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня

На переговорах по Украине в Стамбуле 2 июня будут присутствовать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Тогда уж и советники по безопасности из Северной Кореи , Китая и Белорусии пусть присутствуют . Пусть противная сотрона заикаться начнет .
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