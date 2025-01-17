«Эко-Пронск» проиграл апелляцию по иску к рязанскому УФАС

Мусорный оператор должен вывозить крупногабаритные отходы и соблюдать сроки вывоза ТБО.13 сентября 2023 года комиссия Рязанского УФАС вынесла решение, согласно которому ООО «Эко — Пронск» признано нарушившим антимонопольное законодательство.
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