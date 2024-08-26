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Все меньше американцев готовы сражаться и умирать за другие страны

Все меньше американцев готовы сражаться и умирать за другие страны

Недавние опросы рисуют обнадеживающую картину, но только для гражданского общества. В верхушке элиты, определяющей вопреки конституции геополитический курс, по-прежнему все вставки сделаны на войну и выкачку денег через военно-промышленный комплекс, а также гибель солдат на чужой земле.

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Комментарии
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саша пупкин
А они чо, когда-то сражались и умирали за другие страны????)))) Чо за анекдот?)))
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19 час.

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