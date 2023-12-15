В решение проблем при реализации социальных прав жителей ЕАО вмешалась Генпрокуратура РФ 

Недостроенная школа в Биробиджане, нарушение прав граждан, имеющих инвалидность, участников специальной военной операции и медицинских работников, компенсация выпадающих доходов управляющим организациям — в числе основных проблем, которые обозначены жителями автономии, пришедшими на личный прием к заместителю Генерального прокурора России Дмитрию Демешину, сообщает ИА ЕАОMedia со ссылкой на пресс-службу Управления ГП РФ по ДФО.
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