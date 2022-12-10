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Динара Алимбекова: «Когда вышла на финиш, поняла, что у меня не хватит сил бороться с Носковой. Но потом она поскользнулась то ли кинула бороться»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова оценила свою победу в пасьюте на этапе Кубка России в Тюмени.

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